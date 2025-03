Kasatkina giocherà per l'Australia: "Nuovo inizio"

Daria Kasatkina sceglie l'Australia . La tennista nativa di Togliatti (Russia), n. 12 del ranking Wta, ha scelto di rappresentare il Paese "down under" dopo che il Governo australiano ha accettato la sua richiesta di residenza permanente . A dare l'annuncio è stata la stessa Kasatkina sui social. "Sono lieta di farvi sapere che la mia richiesta di residenza permanente è stata accettata dal Governo australiano - ha spiegato la tennista - L'Australia è un luogo che amo , incredibilmente accogliente e in cui mi sento completamente a casa. Amo stare a Melbourne e non vedo l'ora di costruire lì la mia casa. Come parte di questo percorso, sono orgogliosa di annunciare che da questo momento in poi rappresenterò la mia nuova patria, l'Australia , nella mia carriera professionale nel tennis".

"Alcuni aspetti della decisione non sono stati facili"

Kasatkina non torna in Russia da più di due anni, periodi in cui si è espressa apertamente contro la guerra in Ucraina. "Ovviamente, ci sono aspetti di questa decisione che non sono stati facili - ha aggiunto - Voglio esprimere il mio ringraziamento e la mia gratitudine alla mia famiglia, ai miei allenatori e a tutti coloro che mi hanno sostenuto nel mio percorso tennistico fino a oggi. Porterò sempre con me rispetto e un affetto speciale per le mie radici, ma sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera e della mia vita sotto la bandiera australiana. Grazie a tutti per la vostra comprensione e il vostro continuo supporto".