Sinner si allena in bici con Ciccone e Giovinazzi

Dallo sci ai kart, adesso anche le bici. C'è un nuovo sport provato da Jannik Sinner durante il periodo di sospensione: il ciclismo. Il n. 1 al mondo del tennis si è allenato in sella insieme agli amici Giulio Ciccone (ciclista professionista della Lidl-Trek), Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi. Una presenza costante negli ultimi mesi per Sinner che aveva trascorso con loro il capodanno e con loro aveva passato una giornata in pista al circuito di Busca. Adesso l'uscita in bici, un modo per tenersi allenato in vista del 13 aprile, giorno in cui Jannik potrà tornare ad allenarsi ufficialmente sui campi da tennis verso il rientro fissato per gli Internazionali d'Italia. Completo nero e un grande sorriso per Sinner nella foto postata sui social da Giulio Ciccone che ritrae i quattro amici, in sella tra Monte-Carlo e Nizza. "Uscita in bici con gli amici, prima volta per uno di noi...e direi che se l'è cavata alla grande" ha scritto Ciccone con chiaro riferimento a Sinner.