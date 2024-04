Jannik Sinner conquista per la seconda volta in carriera gli ottavi a Madrid grazie al successo per 6-2, 7-5 sul russo Pavel Kotov. Nonostante i problemi all'anca destra, l'azzurro ha portato a casa la vittoria. Guarda gli highlights della partita, compreso il tragicomico servizio da sotto che è costato un punto vitale al moscovita. Il Madrid Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

