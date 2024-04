Paolini si ferma negli ottavi: vince Andreeva

Stop negli ottavi alla Caja Magica per Paolini, battuta dalla 17enne Mirra Andreeva: 7-6, 6-4 il punteggio finale in un'ora e 42 minuti. Per l'allieva di Conchita Martinez è il primo quarto di finale in carriera in un WTA 1000. Il Madrid Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW SKY TENNIS SHOW: È LA STAGIONE DEI RECORD

Si ferma negli ottavi il cammino al Madrid Open di Jasmine Paolini. Tornata in campo 24 ore dopo la vittoria contro Caroline Garcia, l'azzurra ha perso contro Mirra Andreeva: 7-6, 6-4 il punteggio in favore dell'allieva di Conchita Martinez che oggi ha compiuto 17 anni. Regalo migliore non poteva esserci per la russa che ha giocato una partita di altissimo livello. Un risultato che le consente di raggiungere il primo quarto di finale WTA 1000 in carriera e la virtuale top 40. Qualche rimpianto per Paolini che aveva in mano il primo set, avanti 5-2, mentre nel secondo è entrata tardi in partita.

Il racconto del match L'inizio è all'insegna delle difficoltà al servizio per entrambe con cinque break nei primi sei game. Quello più importante, però, lo conquista Paolini che nel sesto gioco strappa il servizio alla russa ai vantaggi. Jasmine sale di colpi, ma poi si disunisce quando il set sembra tra le sue mani. L'azzurra, infatti, ha un set point sul 5-3, sfumato con un rovescio in corridoio. Da quel momento cambia l'inerzia del match: Andreeva esce fuori, comanda gli scambi e recupera il break di svantaggio. Al tiebreak la russa è più lucida e solida, grazie anche ai diversi errori di Paolini. Nel secondo set la 17enne di Kranojarsk scappa via nel punteggio: vince il primo game recuperando da 0-30, poi mette in serie due break che indirizzano il parziale. Paolini entra nel set con difficoltà, ma riesce a recuperare il doppio break. Nel decimo game, tuttavia, perde nuovamente il servizio che vale la vittoria per Andreeva.

Paolini verso Roma (con best ranking?) Paolini lascia Madrid con il miglior risultato in carriera alla Caja Magica visto che, prima di quest'anno, non aveva mai vinto un match sulla terra spagnola. Per lei possibile anche un nuovo best ranking. La toscana, infatti, è virtualmente n. 12 al mondo, ma il piazzamento dipenderà dai risultati a Madrid di Haddad Maia e Collins. Jasmine tornerà adesso in Italia in vista degli Internazionali di Roma dove guiderà la pattuglia azzurra con nove italiane al via nel main draw.