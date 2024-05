Iniziano i quarti di finale alla Caja Magica: riflettori puntati sul match tra Carlos Alcaraz e Andrey Rublev alle 16. Nell'altro match maschile di giornata Fritz affronta Cerundolo. In campo anche Bolelli/Vavassori nel doppio. Il Madrid Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Iniziano i quarti di finale al Masters 1000 di Madrid, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si comincia dalla parte bassa del tabellone, quella di Carlos Alcaraz . Lo spagnolo scenderà in campo sul Manolo Santana contro Andrey Rublev , n. 8 al mondo e reduce dalla convincente vittoria con Griekspoor. Sarà il secondo confronto tra il murciano e il russo che prima di oggi si sono affrontati solo alle ATP Finals 2023. L'altro match di giornata sarà quello tra Taylor Fritz , n. 12 del seeding, e Francisco Cerundolo , reduce dalla vittoria contro il n. 5 al mondo Sascha Zverev. Nel torneo femminile, invece, si giocano gli ultimi due quarti di finale: da una parte Sabalenka sfida la 17enne Mirra Andreeva , dall'altra il derby kazako tra Putintseva e Rybakina . In campo anche il doppio Bolelli/Vavassori per gli ottavi contro Karatsev/Zhang.

