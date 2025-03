Rune vola in finale: Medvedev battuto in due set

Rune batte Medvedev in due set e conquista la quarta finale in carriera in un Masters 1000. Il danese sfiderà per il titolo Alcaraz o Draper. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Da Roma 2023 a Indian Wells 2025 . Quasi due anni dopo l'ultima volta Holger Rune torna in finale in un Masters 1000 e lo fa sul cemento californiano grazie alla vittoria in due set su Daniil Medvedev : 7-5, 6-4 il punteggio finale in una partita che certifica la rinascita del talento danese. Una nuova versione di Rune, più maturo, solido e continuo. È stata una partita per lunghi tratti lottata ed equilibrata, risolta dal 21enne di Gentofte grazie a un piano tattico ben chiaro e tanta qualità nello scambio prolungato.

La cronaca del match

L'avvio è sul filo dell'equilibrio, ma già al quinto game arriva il primo strappo. Medvedev non trova la prima di servizio, Rune comanda sulla diagonale di rovescio e conquista il break di vantaggio. Immediata, però, la risposta del russo che nel game successivo ottiene il controbreak alla prima chance con una risposta lungolinea fulminea. Per alcuni game Medvedev sembra in controllo del gioco, ma dal 5-4 in favore del russo cambia l'inerzia. Rune reagisce alle difficoltà (soprattutto un ottavo game fiume, chiuso dopo 18 punti giocati e una palla break annullata) e nell'undicesimo gioco ottiene di nuovo il break, stavolta decisivo ai fini del set. Nel secondo parziale, invece, accade tutto nelle prime battute: Rune vince 12 punti consecutivi tra il secondo e il quarto game, piazzando in mezzo il break a zero. Il danese ottiene il 93% di punti con la prima e senza difficoltà arriva fino in fondo, ottenendo così la 150esima vittoria Atp in carriera e la decima finale, dove affronterà Alcaraz o Draper. Medvedev, invece, deve rinviare ancora l'appuntamento con la prima finale stagionale: l'ultima risale al torneo di Indian Wells dello scorso anno.