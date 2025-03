Al Masters 1000 di Indian Wells è il giorno delle finali, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Una lunga serata sul cemento californiano che inizierà alle 19 italiane con la finale del torneo femminile. In campo la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka e la 17enne Mirra Andreeva. La bielorussa, alla 34esima finale in carriera, andrà a caccia del primo titolo a Indian Wells. Finora per lei è stata una settimana perfetta: cinque match vinti, zero set concessi. C'è uno storico back-to-back all'orizzonte, invece, per Andreeva: quinta giocatrice under 18 in finale a Indian Wells, la russa sogna il secondo Wta 1000 consecutivo dopo il trionfo a Dubai. I precedenti dicono 4-1 per Sabalenka che ha già battuto Andreeva quest'anno a Brisbane e agli Australian Open. Alle 22, invece, ci sarà la finale del torneo maschile tra Jack Draper e Holger Rune. Sarà un appuntamento storico, la prima finale di un Masters 1000 tra due giocatori nati dopo il 2000. Il britannico è reduce dalla grande vittoria in semifinale contro Alcaraz e giocherà la prima finale Masters 1000 in carriera, certo dell'ingresso in top 10 da lunedì. Decima finale Atp, invece, per un rinato Rune che insegue il primo titolo da aprile 2023. Tra i due c'è un solo precedente che risale al torneo di Cincinnati 2024, vinto da Rune in due set.