Paolini: "Sono cresciuta nell'ultimo anno, Roma è speciale"

Jasmine Paolini, n°12 del ranking WTA, debutterà direttamente al 2° turno del 1000 di Roma: "Questo è un torneo speciale, in una location unica. I tifosi poi saranno numerosi, non vedo l'ora di giocare. Sono cresciuta molto nell'ultimo anno, da Palermo a Cincinnati fino a Dubai. Cercherò di divertirmi, risultato conta, ma il mio approccio è diverso". Guarda il video con l'intervista. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

