Berrettini-Tsitsipas tra poco LIVE su Sky Sport

Caccia alla prima semifinale stagionale per Matteo Berrettini. Il romano ritrova Stefanos Tsitsipas, battuto lo scorso anno sulla terra rossa di Gstaad. Il match sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW dopo Medvedev-Griekspoor, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

NARDI-HALYS, GLI HIGHLIGHTS