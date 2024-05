Roma, si parte: quattro azzurre oggi in campo

Si alza il sipario sugli Internazionali d'Italia con una prima giornata dedicata solo al torneo femminile. In campo quattro italiane: Pigato, Trevisan e il derby Stefanini-Paganetti. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

Si alza il sipario sull'edizione 81 degli Internazionali d'Italia, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio. Una prima giornata al Foro Italico dedicata al 1° turno del torneo femminile. In campo ci saranno quattro azzurre, con la 20enne Lisa Pigato che aprirà il programma sul Centrale contro la statunitense Rogers , n. 398 al mondo. Sempre sul campo principale ci sarà il debutto di Martina Trevisan che giocherà contro la kazaka Yulia Putintseva , reduce dai quarti di finale a Madrid. Sul Pietrangeli, invece, spazio al derby tra la 17enne Vittoria Paganetti (in tabellone grazie alla vittoria nelle prequalificazioni) e Lucrezia Stefanini .

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed EXTRA Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.