Luciano Darderi esce vincitore di una battaglia epica sul Centrale contro Denis Shapovalov: 6-7, 6-3, 7-6 dopo oltre tre ore di gioco per l'azzurro, che vince la sua 2^ partita a livello 1000 in carriera e attende al 2° turno l'argentino Mariano Navone. Guarda gli highlights del match. Il Masters di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ATP ROMA, RISULTATI 8 MAGGIO LIVE