Il tennista spagnolo alla vigilia della sua 19^ partecipazione agli Internazionali: "Sono entusiasta, tanti i ricordi qui". E' la mia terza settimana quasi consecutiva nel tour, il terzo torneo quasi consecutivo e non succedeva da molto tempo. E' una buona notizia. Ma vivo alla giornata. Ora concentrato su Roma, poi valuteremo per il Roland Garros".

"Sono entusiasta di giocare a Roma. E' un torneo che mi fa rivivere molti ricordi indimenticabili. L'unica cosa che è cambiata per me è che, ovviamente, oggi non sono testa di serie. Sono il numero 300 del mondo". Rafa Nadal, alla vigilia della sua diciannovesima partecipazione agli Internazionali d'Italia (ne ha vinte dieci, la prima volta nel 2005 in finale contro Coria, l'ultima tre anni fa contro Djokovic) e a poche ore dal bagno di folla annunciato oggi alle 17.30 per il suo allenamento nel campo allestito a piazza del Popolo, si è raccontato in conferenza stampa. Domani esordirà contro il belga Zizou Bergs e in caso di vittoria se la vedrà con Hubert Hurkacz testa di serie numero 7.

"La continuità delle ultime settimane è una buona notizia" Sarà con tutta probabilità l'ultima volta a Roma. Ma le sensazioni, spiega, sono buone: "Sono stato qualche giorno a casa, poi sono arrivato qui sabato. Negli ultimi giorni sono riuscito più o meno ad allenarmi bene. E' la mia terza settimana quasi consecutiva nel tour, il terzo torneo quasi consecutivo - ha chiarito - Non succedeva da molto tempo. E' una buona notizia. Devo continuare ad andare avanti. Devo continuare a studiare come riuscire a giocare ogni giorno. Ma sì, sono felice di come mi sento oggi". Entusiasta di giocare ancora a Roma ("è un torneo che fa parte della storia del nostro sport, il pubblico è appassionato) Nadal ha spiegato di puntare soltanto a godersi ogni giorno.

"Giorno per giorno, ora concentrato su Roma. Poi vedremo per il Roland Garros" "Vivo giorno per giorno - ha chiarito in conferenza stampa - prima di tutto voglio giocare a Roma. E' il torneo in cui mi trovo oggi e poi valuterò se mi sentirò pronto per giocare il Roland Garros. Oggi non posso ancora prevedere che tipo di emozioni avrò lì".