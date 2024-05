Sarà un venerdì da sogno quello agli Internazionali d'Italia: debuttano i big come Djokovic e Zverev, ma anche gli azzurri teste di serie Musetti e Paolini. E non è finita, in campo anche Darderi, Passaro, Cobolli, Errani e Cocciaretto. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

Sarà un super venerdì agli Internazionali d'Italia , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio. Scendono in campo le teste di serie del tabellone maschile, con gli occhi puntati sul n°1 del mondo Novak Djokovic , che affronta Moutet. Tocca anche a Lorenzo Musetti , che se la vedrà con il francese Atmane : il carrarino debutta al Foro dopo il bye al 1° turno. Tra gli azzurri attesa per Darderi-Navone , ma anche per Passaro-Griekspoor e Cobolli-Korda . Nel torneo femminile esordio per Jasmine Paolini : la n°12 del ranking WTA sfida Sherif, mentre per Cocciaretto c'è Garcia e per Errani la testa di serie n°16 Elina Svitolina.

