Colpito involontariamente alla testa da una borraccia caduta a uno spettatore, Djokovic ha rassicurato i tifosi con un tweet: "Sto bene, ci vediamo domenica". Il serbo svolgerà alle 13 un allenamento al Foro Italico alla vigilia del match con Tabilo. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio ATP ROMA, I RISULTATI DI OGGI LIVE

"Sto bene, ci vediamo tutti domenica". Con un tweet Novak Djokovic ha chiuso lo spiacevole incidente fortuito che l'ha visto protagonista dopo la vittoria all'esordio a Roma contro Corentin Moutet. All'uscita dal campo, il serbo è stato colpito involontariamente alla testa da una borraccia di alluminio, caduta dallo zaino di un tifoso che si era affacciato troppo per chiedere un autografo al n. 1 al mondo. "Grazie per i messaggi, è stato un incidente - ha scritto Djokovic nella notte su X - Sto riposando in hotel con un impacco di ghiaccio".

La paura, poi il sollievo: la ricostruzione Eppure non sono mancati gli attimi di paura dopo l'episodio. Nole, infatti, era stato trasportato immediatamente al centro medico per curare la ferita alla testa provocata dalla borraccia. Djokovic, che ha accusato anche una leggera nausea, successivamente ha fatto rientro immediato in hotel, annullando la conferenza stampa e le interviste previste dopo l'incontro. Poi, con il passare dei minuti (e con i video circolati sul web che hanno evidenziato la casualità dell'accaduto), il sospiro di sollievo. "Djokovic è stato colpito accidentalmente, le sue condizioni non destano preoccupazione" aveva informato la direzione degli Internazionali d'Italia con una nota a cui ha fatto seguito il tweet di Djokovic.