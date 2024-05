Stefano Napolitano conquista per la prima volta il 3° turno in un Masters e lo fa agli Internazionali d'Italia: l'azzurro rimonta il cinese Juncheng Shang con i parziali di 6-7, 6-1, 6-0. Affronterà lunedì il cileno Nicolas Jarry. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

ATP ROMA, I RISULTATI DI OGGI LIVE