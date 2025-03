Sabalenka-Pegula, la finale LIVE alle 20 su Sky

AMiami è il giorno della finale femminile tra Sabalenka e Pegula, entrambe a caccia del primo titolo sul cemento della Florida. I precedenti dicono 6-2 per la bielorussa che lo scorso anno ha sconfitto l'americana in finale a Cincinnati e New York. Appuntamento alle 20, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

È il giorno della finale femminile al Miami Open. A sfidarsi per il titolo (appuntamento alle 20 su Sky Sport Tennis e NOW) saranno la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka e la n. 4 Jessica Pegula. Un match che regalerà una campionessa inedita in Florida, la terza finale in meno di un anno sul cemento americano tra la bielorussa e la statunitense dopo Cincinnati e gli US Open 2024. Due precedenti favorevoli a Sabalenka, avanti 6-2 negli otto confronti con Pegula. Per la bielorussa è stato un percorso netto: cinque vittorie senza cedere set, dieci successi nelle ultime 11 partite disputate. Cammino un po' più impegnativo, invece, per Pegula che ha giocato tre match sopra le due ore con Kalinskaya, Raducanu ed Eala. Anche la 31enne di Buffalo sta vivendo un grande momento di forma, con 12 successi in 13 partite sul cemento americano.