Djokovic in finale: Dimitrov dominato in 2 set

Novak Djokovic torna in finale a Miami dopo ben nove anni: il serbo ha superato Grigor Dimitrov con i parziali di 6-2, 6-3 e domenica andrà a caccia del titolo numero 100 in carriera. Nole attende il vincente di Mensik-Fritz. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Novak Djokovic riscrive la storia, ancora una volta, se ce ne fosse bisogno. Il serbo rifila un 6-2, 6-3 a Grigor Dimitrov e si qualifica per la 60^ finale in un 1000 in carriera , la 142^ del circuito maggiore. Prima semifinale senza storia a Miami, con Nole che domenica andrà a caccia del titolo numero 100 . In Florida, Djokovic (più anziano a qualificarsi per l'ultimo atto di un 1000 a quasi 38 anni) non giocava una finale dal lontano 2016: cercherà il 7° successo . Per Dimitrov una semifinale che limita i danni nel ranking dopo la finale del 2024 (persa contro Sinner) e la conferma dello spauracchio dell'amico Nole, che l'ha battuto 13 volte su 14. Djokovic, che eguaglia Federer con i suoi 20 anni consecutivi con almeno una finale Atp, affronterà domenica il vincente di Mensik-Fritz , partendo certamente da favorito.

Djokovic-Dimitrov, la cronaca del match

Nole parte in maniera distratta, perdendo il suo primo turno di battuta. Da quel momento però il serbo torna in modalità robot: recupera subito il break di svantaggio, poi strappa ancora due volte il servizio a un Dimitrov falloso e visibilmente stanco per chiudere 6-2 in appena 32' di gioco, con l'89% di prime in campo e appena 2 errori non forzati. Nole parte subito avanti nel 2° set, il bulgaro cerca con orgoglio e slice di mettere in difficoltà l'amico-rivale, che però non trema: chiude 6-3 in appena 70' di dominio puro e torna in finale a Miami dopo nove anni.