Passaro, Nole e Darderi: programma di oggi su Sky

Al via oggi le prime partite di 3° turno nel tabellone maschile degli Internazionali d'Italia, tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Due gli azzurri impegnati oggi al Foro Italico. Il match più atteso è quello che vede Luciano Darderi affrontare la terza testa di serie del seeding, Sascha Zverev. Il tedesco è stato campione a Roma nel 2017 ed è, in virtù anche delle assenze di Alcaraz e Sinner, uno dei grandi favoriti al successo finale. Darderi però è on-fire, come dimostra il successo al 2° turno quando ha dominato Mariano Navone, uno dei giocatori più caldi sul rosso del circuito. Tra i due non ci sono precedenti. Prosegue la favola di Francesco Passaro, che dalle qualificazioni si è spinto fino al 3° turno di un 1000 per la prima volta in carriera. Numero 240 del mondo, affronta senza troppa pressione il portoghese Nuno Borges, 53 del ranking: anche questa è una sfida inedita. Tra i 'big' attesa per il ritorno in campo di Novak Djokovic dopo l'episodio della borraccia in testa di venerdì scorso: il n°1 del mondo sfida il cileno Tabilo, 29 del seeding.