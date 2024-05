Fritz batte Dimitrov, Tabilo vince: sono ai quarti

Fritz batte Dimitrov e diventa il primo statunitense a centrare i quarti in tre Masters 1000 diversi su terra. Prosegue la favola di Tabilo che, dopo Djokovic, elimina anche Khachanov. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La terra rossa non è più un tabù per i tennisti americani grazie a Taylor Fritz. "Claylor" (nuovo soprannome per i risultati sulla superficie) si è qualificato per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia, battendo in tre set Grigor Dimitrov. Un risultato storico perché Fritz, per la prima volta tra i migliori otto al Foro Italico, è diventato il primo tennista statunitense a centrare i quarti in tre Masters 1000 su terra diversi (Monte-Carlo 2022 e 2023, Madrid 2024 e Roma 2024). Un rendimento straordinario il 26enne californiano che quest'anno ha vinto 10 partite su 13 giocate sul rosso. Prosegue, invece, la favola romana di Alejandro Tabilo. Dopo aver battuto il n. 1 al mondo Novak Djokovic, il cileno ha eliminato il n. 16 del seeding Karen Khachanov con un doppio 7-6. Una grande prestazione di Tabilo che raggiunge così il primo quarto di finale in carriera in un Masters 1000, centrando anche il record stagionale di vittorie nel circuito.