Intervistata da Sky Sport, l'ex campionessa Slam elogia il movimento azzurro capitanato da Sinner: "Dopo Panatta c'è stato silenzio per tanti anni, poi ci siamo state io, Pennetta, Vinci ed Errani. Adesso ci sono questi giovani che ci stanno regalando uno splendido spettacolo". E su Jannik: "Bisogna affrontare le partite come lui". Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

BOLELLI/VAVASSORI IN SEMIFINALE DI DOPPIO