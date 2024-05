Giovedì alle ore 14 è in programma il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros, secondo Slam della stagione al via domenica 26 maggio. Due azzurri tra le teste di serie, Sinner e Musetti. Ecco i criteri e i possibili avversari. Il torneo in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211) e NOW

E' partito il countdown in vista dell'inizio del Roland Garros, secondo Slam della stagione, al via domenica 26 maggio a Parigi . Il torneo sarà in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211) e visibile anche su NOW . Giovedì 23 maggio alle ore 14 il primo passo ufficiale, ovvero il sorteggio dei tabelloni . Appuntamento al giardino delle serre d'Auteuil, nei pressi del campo Philippe Mathieu, dove sarà presente il direttore del torneo, Amelie Mauresmo.

Sono già 13 gli azzurri sicuri di partecipare allo Slam parigino . Nove gli uomini (Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego, Cobolli, Darderi, Nardi, Fognini e Berrettini) e quattro le donne (Paolini, Bronzetti, Cocciaretto e Trevisan). Il tutto in attesa delle qualificazioni , ancora in corso.

Sinner testa di serie n°2: chi potrà affrontare?

Jannik Sinner affronta per la prima volta uno Slam da testa di serie n°2, dietro a Novak Djokovic. Questo garantisce all'azzurro la possibilità di incrociare il campione in carica solo in una eventuale finale, prevista per domenica 9 giugno sul Philippe Chatrier. Jannik potrà però pescare in semifinale uno tra Zverev e Alcaraz, mentre nei quarti l'avversario uscirà tra Medvedev, Rublev, Ruud e Hurkacz. Agli ottavi per l'altoatesino ipotetica sfida con il 13-16 (pericolo Rune). Al terzo turno Sinner potrà pescare le teste di serie dalla 25 alla 32: tra gli altri anche un ipotetico derby con Lorenzo Musetti (29 del seeding).