Alcaraz agli ottavi, avanza anche Tsitsipas

Alcaraz liquida in tre set Sebastian Korda e raggiunge gli ottavi a Parigi per il terzo anno di fila. Vittoria senza difficoltà per Tsitsipas che concede appena sette game al cinese Zhang. Tre match interrotti e rinviati a sabato causa pioggia. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canale 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW)

SINNER IMPECCABILE: KOTOV KO - IMPRESA ARNALDI: BATTUTO RUBLEV