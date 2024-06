Djokovic-Musetti, Paolini e non solo: il programma

Si chiude il terzo turno con i riflettori puntati su Djokovic-Musetti. In caso di vittoria del carrarese, Sinner diventerebbe oggi n. 1 al mondo, In campo femminile Jasmine Paolini affronta la rientrante Bianca Andreescu. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canale 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW )

Sabato con due italiani in campo al Roland Garros, da seguire in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW). L'attesa è tutta per il match tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti che si sfideranno per la sesta volta in carriera. Una partita che potrebbe regalare la prima posizione del ranking ATP a Jannik Sinner in caso di vittoria del carrarino che ha sconfitto Nole solo a Monte-Carlo 2023. Impegno nel pomeriggio, invece, per Jasmine Paolini. La numero 1 d'Italia affronterà la canadese Bianca Andreescu, ex top 5 e rientrata nel circuito dopo nove mesi di stop. Le due non si sono mai affrontate prima. Tra gli altri match di giornata attenzione rivbolta a Sascha Zverev e Daniil Medvedev, impegnati rispettivamente contro l'olandese Griekspoor e il ceco Machac.