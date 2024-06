Medvedev soffre, ma vince: è agli ottavi

Medvedev soffre più del previsto contro Machac, ko dopo 3 ore e 28 minuti: il russo raggiunge gli ottavi Slam per la 15esima volta in carriera. Programma rallentato a Parigi per via della pioggia. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW)

MUSETTI-DJOKOVIC LIVE