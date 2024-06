Domenica Sinner-Moutet: dove vedere il match

Sinner di nuovo protagonista sullo Chatrier contro un francese: orario di inizio 20.15. Stavolta l'avversario sarà Corentin Moutet, n. 79 al mondo: in palio un posto nei quarti di finale. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW )

C'è di nuovo un francese sulla strada di Jannik Sinner al Roland Garros . Dopo aver battuto Gasquet al 2° turno, l'azzurro affronterà negli ottavi di finale il "bad boy" Corentin Moutet , n. 79 al mondo e mai sfidato prima in carriera. Jannik è reduce dalla vittoria contro il russo Kotov e ha una striscia aperta di 10 vittorie consecutive a livello Slam. Prima volta negli ottavi a Parigi (la seconda a livello Slam), invece, per Moutet che nel turno precedente ha battuto in rimonta l'austriaco Ofner. Un match speciale sullo Chatrier (ore 20.15) per il 25enne nato a Neuilly-sur-Seine , a pochi chilometri da Porte d'Auteuil.

Sinner-Moutet, dove vedere la partita del Roland Garros

Il match tra Jannik Sinner e Corentin Moutet, valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2024, è in programma domenica 2 giugno, alle ore 20.15 sul Philippe Chatrier. Il torneo è in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW).