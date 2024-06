Cocciaretto saluta Parigi: vince Gauff in 2 set

Al primo ottavo Slam in carriera, Cocciaretto perde nettamente contro Gauff: 6-1, 6-2 in favore dell'americana in un'ora di gioco. Un risultato che, però, non cancella quanto di buono fatto dall'azzurra a Parigi. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW )

Si interrompe agli ottavi il sogno al Roland Garros di Elisabetta Cocciaretto. Per la prima volta in carriera al 4° turno di un major, la marchigiana ha perso contro la n. 3 al mondo Coco Gauff: 6-1, 6-2 lo score in favore dell'americana, al terzo successo in altrettanti confronti con l'azzurra. Una partita in controllo per Gauff che ha approfittato delle difficoltà al servizio di Cocciaretto, con solo il 36% di punti vinti con la prima in campo. Il risultato, però, non cancella quanto di buono fatto dall'azzurra che a Parigi ha battuto due top 20 (Haddad Maia prima e Samsonova poi).