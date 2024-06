Alcaraz vola ai quarti: battuto Auger-Aliassime

Cresce sempre più il livello di Carlos Alcaraz che batte in tre set Felix Auger-Aliassime. Un risultato senza difficoltà per lo spagnolo che sfiderà Stefanos Tsitsipas nei quarti. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW )

Alcaraz contro Tsitsipas: atto sesto. Un anno dopo la sfida senza storia sempre nei quarti di finale al Roland Garros, lo spagnolo e il greco si ritrovano uno contro l’altro allo stesso turno e sullo stesso campo. Il numero 3 al mondo ha lasciato appena sette game a Felix Auger-Aliassime , sconfiggendo il canadese per 6-3, 6-3, 6-1 in poco più di due ore e un quarto di gioco.

Il racconto della partita

A partire meglio è stato il finalista di Madrid, che è andato subito avanti di un break grazie a un pregevole rovescio lungolinea in contropiede. Alcaraz, però, ha immediatamente ricucito lo svantaggio, con il canadese che, al contrario, è stato tradito proprio dal rovescio sulla palla per il controbreak. L’equilibrio si è nuovamente spezzato nell’ottavo game, nel quale lo spagnolo ha espresso un tennis molto aggressivo per andare avanti 5-3 e chiudere il parziale al primo set point utile.

Oltre alla difficoltà di dover gestire un Carlitos sempre più in fiducia, nel secondo set Auger-Aliassime ha iniziato ad accusare un fastidio all’inguine, fatale per il break subito dal canadese nel quinto game, subito prima di chiedere un medical timeout per provare a stringere i denti. Sul 3-2, il numero 21 ATP è stato 40-0 in risposta, ma Alcaraz si è salvato grazie al servizio e a una super volée sulla terza occasione di controbreak, strappando poi nuovamente il servizio al canadese sul 5-3.

Sempre più limitato negli spostamenti, Auger-Aliassime non è più riuscito a fermare l’emorragia di game persi, mentre Alcaraz è stato lucido a comprendere la situazione in campo: nel terzo set lo spagnolo è volato subito sul 5-0, chiudendo poi la partita per 6-1 al primo match point utile. Appuntamento dunque a martedì sul Philippe Chatrier: Tsitsipas proverà a ribaltare un testa a testa nel quale è nettamente in svantaggio: di cinque sfide, di cui tre sulla terra rossa, il greco ha vinto a malapena due set.