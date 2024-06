Sinner-Dimitrov martedì pomeriggio sullo Chatrier

Sinner tornerà in campo martedì pomeriggio sullo Chatrier (3° incontro dalle 11): l'avversario sarà Grigor Dimitrov, battuto in stagione nella finale di Miami. Una vittoria regalerebbe all'azzurro la prima semifinale in carriera a Parigi. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW )

Da Miami a Parigi. Due mesi dopo la finale del Masters 1000 americano, Jannik Sinner ritrova Grigor Dimitrov sul suo cammino. Stavolta, però, c'è in palio un posto in semifinale al Roland Garros. Una sfida - in programma martedì, 3° incontro dalle 11 sul Philippe Chatrier - che può regalare a entrambi l'ingresso tra i migliori quattro dello slam parigino per la prima volta in carriera. Sinner è reduce dal successo in rimonta contro Moutet, undicesimo successo consecutivo nel 2024 in un major. Dimitrov, invece, ha battuto in tre set Hurkacz e non centra una semifinale Slam dagli US Open 2019. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Jannik, ma Grisha ha vinto l'unico precedente su terra (Roma 2020).