Match senza storia al Philippe-Chatrier: lo spagnolo supera il greco con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-4 e vola in semifinale a Parigi, dove venerdì affronterà Sinner, nuovo numero uno del mondo. Tra le donne la prima semi sarà tra Gauff e Swiatek, mercoledì Paolini a caccia dell'impresa con la Rybakina. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW)

SINNER-DIMITROV, LA CRONACA