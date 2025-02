Domenica con tre finali da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si parte con l'Atp 250 di Marsiglia: Humbert sfida Medjedovic che in semifinale ha eliminato Medvedev. In serata riflettori su Fonseca che a Buenos Aires giocherà la prima finale Atp contro Cerundolo. Alle 21, invece, Davidovich Fokina-Kecmanovic vale il titolo a Delray Beach

Da Marsiglia a Delray Beach, passando per Buenos Aires. Sarà una domenica con tre finali da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . La prima è in programma alle 15.30 sul cemento di Marsiglia. Di fronte ci saranno Ugo Humbert , n. 2 del seeding, e Hamad Medjedovic , reduce dalla vittoria in semifinale contro Daniil Medvedev. Dalla Francia all'Argentina: alle 20 è in programma la finale dell'Atp 250 di Buenos Aires. I riflettori saranno puntati su Joao Fonseca , alla prima finale in carriera nel circuito Atp e il più giovane a riuscirci da Carlos Alcaraz. Il 18enne brasiliano sfiderà Francisco Cerundolo , n. 28 al mondo. Chiuderà la domenica la finale di Delray Beach tra Alejandro Davidovich Fokina (che in semifinale ha battuto Matteo Arnaldi) e Miomir Kecmanovic .

