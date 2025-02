Atp Rio, il tabellone: al via Musetti e Darderi

Due italiani al via all'Atp 500 di Rio de Janeiro, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 17 al 23 febbraio. Sia Lorenzo Musetti (da capire le sue condizioni dopo il ritiro a Buenos Aires per un problema al polpaccio destro) che Luciano Darderi attendono un qualificato. Guida il seeding Sascha Zverev che debutterà contro il cinese Bu

Dopo Buenos Aires, lo swing sudamericano sulla terra rossa proseguirà a Rio de Janeiro con il Rio Open, torneo Atp 500 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 17 al 23 febbraio. Sulla terra brasiliana ci saranno due italiani: Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Entrambi debutteranno con giocatori provenienti dalle qualificazioni. Da capire, soprattutto, le condizioni di Musetti, n. 2 del seeding a Rio, dopo il ritiro dal torneo di Buenos Aires per un problema al polpaccio destro. Lorenzo potrebbe incrociare Pedro Martinez nei quarti e uno tra Baez e Tabilo in semifinale. La sfida con Zverev possibile solo in finale. Il tedesco, testa di serie n. 1 in Brasile, debutterà contro il cinese Bu Yunchaokete.