Djokovic operato al ginocchio: Wimbledon a rischio

Per Novak Djokovic intervento chirurgico al menisco questo mercoledì a Parigi. Tempi di recupero almeno 3 settimane: salvo miracoli 'alla Baresi durante Usa '94' sarà difficile vederlo in campo a Wimbledon (1-14 luglio). L'obiettivo è tornare in forma per i Giochi di Parigi 2024 (27 luglio-4 agosto), alla ricerca dell'oro olimpico che manca nel suo palmares.

Vista la programmazione degli ultimi mesi, difficilmente avremmo visto Novak Djokovic in campo prima del 1° luglio, data in cui comincerà Wimbledon , terzo Slam stagionale, in cui il serbo difende la finale dello scorso anno (persa con Alcaraz, ndr). Gli obiettivi estivi del 24 volte vincitore di uno Slam erano chiaramente il Major londinese (1-14 luglio) e i Giochi di Parigi (27 luglio-4 agosto). Se a Wimbledon Djokovic andrebbe a caccia dell'ottavo titolo, all'Olimpiade Nole cerca quell' oro mai vinto in carriera per la sua Serbia.

Lesione al menisco, i tempi di recupero

Per vedere in campo Djokovic a Londra il prossimo 1° luglio servirebbe un miracolo 'alla Baresi' a Usa '94, quando il capitano dell'Italia recuperò a tempo di record dalla lesione al menisco in tempo per giocare la finale mondiale con il Brasile. La prognosi parla di tre settimane di stop, arrivando quindi a ridosso dell'inizio del torneo. Senza preaprazione adeguata in uno Slam dove si gioca al meglio dei 5 set e per di più con il cambio di superfiie (erba), sarebbe un grosso azzardo anche per un super atleta come il serbo. Djokovic avrebbe invece decisamente più tempo per preparare i Giochi Olimpici, al via il 27 luglio, quasi due mesi dopo l'infortunio. A quel punto tornerebbe sul 'luogo del delitto', quello Chatrier su cui ha lasciato un menisco e al quale chiederà come risarcimento una medaglia. Magari d'oro...