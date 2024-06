Bis Paolini: finale anche in doppio con Errani

Terza finale azzurra a Parigi con Jasmine Paolini che concede il bis. Oltre al singolare, giocherà anche la finale di doppio con Errani: battute Kostyuk e Ruse in tre set. Per Sarita sarà la decima finale Slam in carriera. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW )

Jasmine Paolini concede il bis. Dopo il singolare, la toscana si è qualificata anche per la finale del torneo di doppio femminile del Roland Garros , in coppia con Sara Errani. Le azzurre hanno battuto in semifinale la rumena Elena Gabriela Ruse e l'ucraina Marta Kostyuk con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-2 in poco più di due ore di gioco. Una bellissima rimonta da parte di Paolini ed Errani che hanno reagito dopo il primo parziale perso con un netto 6-1. Dal secondo set è salito il rendimento della coppia italiana che ha approfittato anche dei tantissimi errori gratuiti delle avversarie. Le azzurre allungano così la striscia di vittorie consecutive: tra Roma e Parigi sono 10.

Errani raggiunge 10 finali Slam

Un risultato storico per Paolini che giocherà la finale di singolare e doppio nello stesso Slam, ma anche per Errani. La bolognese centra la decima finale Slam in carriera (9 in doppio e una in singolare), la prima da luglio 2014 quando in coppia con Roberta Vinci vinse Wimbledon. Le azzurre torneranno in campo domenica per la finale: dall'altra parte ci saranno Dolehide/Krawczyk o Gauff/Siniakova.