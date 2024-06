Comincia nel migliore dei modi la stagione sull'erba degli italiani: Luca Nardi supera David Goffin 7-5, 7-5 e si qualifica per il 2° turno del torneo ATP 250 di s’-Hertogenbosch. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

