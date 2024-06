Via ai tornei su erba: a Stoccarda c'è Berrettini

Inizia la stagione sull'erba con quattro tornei in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Riflettori puntati sul rientro in campo di Matteo Berrettini che giocherà l'ATP 250 di Stoccarda così come Musetti, Cobolli. A 's-Hertogenbosch (torneo combined), invece, ci saranno Luca Nardi e Stefano Napolitano. Donne impegnate anche a Nottingham (c'è Lucrezia Stefanini)

Archiviato il Roland Garros il circuito si sposta sull'erba per la breve marcia d'avvicinamento verso Wimbledon. Sono quattro i tornei in programma questa settimana, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Gli uomini saranno in scena a Stoccarda (Germania) e 's-Hertongenbosch (Olanda), le donne a Nottingham (Gran Bretagna) e 's-Hertogenbosch (Olanda). Riflettori puntati soprattutto sul BOSS Open, il torneo ATP 250 di Stoccarda che segnerà il ritorno in campo di Matteo Berrettini. Assente nel circuito da due mesi, il romano debutterà contro il russo Roman Safiullin. In Germania ci saranno al via anche Lorenzo Musetti, n. 5 del seeding, e Flavio Cobolli. Due, invece, gli azzurri impegnati Libema Open di 's-Hertogenbosch: sono Luca Nardi e Stefano Napolitano, quest'ultimo entrato in tabellone dalle qualificazioni. In campo femminile, l'unica azzurra al via sarà Lucrezia Stefanini che ha superato le qualificazioni a Nottingham.

Come seguire i tornei su Sky Sport Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max. La squadra di telecronisti Sky sarà formata da Elena Pero, Luca Boschetto, Paolo Aghemo, Andrea Paventi, Fabio Tavelli, Andrea Solaini e Dario Massara

Tutti i match con Sky Sport Plus ed EXTRA Match Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

