Il doppio dei sogni sarà a Parigi: Carlos Alcaraz e Rafa Nadal, insieme, andranno a caccia di una medaglia nel torneo olimpico. Ad annunciarlo sono stati David Ferrer e Anabel Medina, selezionatori delle squadre di tennis spagnole. I due giocatori saranno affiancati anche da Pablo Carreño, Alejandro Davidovich e Marcel Granollers. Rafa ha sfruttato la classifica protetta per entrare in squadra e giocherà sullo Chatrier, campo che lo ha visto trionfare in 14 occasioni. Ferrer ha confermato che Nadal e Alcaraz, oltre al torneo di singolare, formeranno una delle due coppie per il doppio. "Puntiamo a portare a casa più di una medaglia", ha detto il capitano iberico. Il torneo olimpico di svolgerà dal 27 luglio al 4 agosto, mentre il sorteggio si terrà il 25 luglio presso Le Club des Loges.