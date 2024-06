Luca Nardi eliminato agli ottavi del torneo ATP di s’-Hertogenbosch: il 20enne pesarese cede con un doppio 7-5 allo statunitense Sebastian Korda, n.26 ATP e settimo favorito del seeding. Il torneo è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

La cronaca del match

Partenza il salita per l'azzurro, che dopo aver fallito due palle break nel game iniziale, cede la battuta in quello seguente. Al momento di chiudere i conti, però, Korda trema e si fa breakkare per il 5-4. Nardi fallisce l'appuntamento con il tie-break, cedendo il proprio turno nel 12° game e perdendo 7-5 il 1° set. Secondo parziale pazzo: primi due game infiniti, con l'azzurro che non sfrutta due palle break e l'olandese che ne fallisce cinque in un gioco da 23 punti complessivi (!). Nardi va a segno alla prima occasione e si porta avanti 4-3, ma cede la battuta subito dopo: è decisivo il break nel 12° gioco, fotocopia del 1° set, che manda Korda ai quarti.