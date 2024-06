Nuovo montepremi da record per l'edizione 2024 dei Championships, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1 al 14 luglio. Il vincitore del singolare maschile incasserà più di 3 milioni di euro, l'incremento complessivo è dell'11,9%. "L'interesse per la partecipazione a Wimbledon non è mai stato così grande" ha spiegato Deborah Jevans, presidente dell'All England Club

Montepremi record a Wimbledon : a meno di tre settimane dall'inizio della 137a edizione dei Championships (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1 al 14 luglio), l'All England Lawn Tennis Club - organizzatore del torneo tennistico più antico e prestigioso al mondo - ha annunciato un montepremi record di 50 milioni di sterline (oltre 59 milioni di euro), con aumenti per i giocatori in ogni turno, e in ogni tabellone. Un incremento del +11,9% rispetto allo scorso anno con i vincitori dei singolari (maschile e femminile) che incasseranno a testa 2,7 milioni di sterline , l'equivalente di 3,21 milioni di euro.

"Interesse mai così grande per Wimbledon"

"Sono particolarmente lieta che siamo stati in grado di aumentare i montepremi anche per il torneo in carrozzina, quadruplicati a 1 milione di sterline per la prima volta - le parole di Deborah Jevans, presidente dell'All England Club -. L'interesse per la partecipazione a Wimbledon non è mai stato così grande, con una richiesta senza precedenti di biglietti".