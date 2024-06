Luciano Darderi, al suo primo match nel circuito sull'erba, lotta come un leone contro il favorito tedesco Jan-Lennard Struff: l'azzurro cede al tie-break del 3° set dopo aver annullato ben 10 match point. Nel tardo pomeriggio Sonego affronta il n°4 del mondo Zverev. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Non basta un cuore infinito a Luciano Darderi, eliminato al 1° turno ad Halle. Alla sua prima partita in assoluto nel main draw di un torneo ATP sull'erba, il numero 34 del mondo e nuovo numero 3 d'Italia dopo il titolo vinto al Challenger di Perugia, è stato sconfitto dal tedesco Jan-Lennard Struff, numero 41 del mondo, al termine di una furiosa battaglia. 6-7, 7-5, 7-6 i parziali in due ore e mezza per il finalista a Stoccarda dello scorso anno, che si è visto annullare ben 10 match point prima di chiudere i conti 12-10 al tie-break del 3° set e regalarsi gli ottavi, dove sfiderà Stefanos Tsitsipas. Per Darderi un ko amaro, ma anche la consapevolezza di essere competitivo anche su questa superficie.