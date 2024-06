Jannik Sinner vince sempre: anche nel suo giorno di 'riposo', il numero 1 del mondo conquista il successo agli ottavi del torneo di doppio in coppia con l'amico Hubert Hurkacz, battendo i n°3 del seeding Nathaniel Lammons e Jackson Withrow. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jannik Sinner sa solo vincere. Il n°1 del mondo, che in questa stagione ha perso sul campo appena 3 partite in singolare, è infatti ai quarti di finale del torneo di doppio ad Halle. In coppia con l'amico Hubert Hurkacz, l'altoatesino è stato protagonista del successo contro i numeri 3 del tabellone, gli statunitensi. Nathaniel Lammons e Jackson Withrow. 6-4, 5-7, 11-9 i parziali per Sinner/Hurkacz, con l'azzurro che sta testando la sua forma anche in vista del doppio olimpico, che lo vedrà in coppia con il compagno di Davis Lorenzo Musetti. Prossimi avversari saranno i francesi Doumbla e Reboul.