Matteo Berrettini non sbaglia l'esordio ad Halle: nel torneo in cui fu semifinalista nel 2019, il romano si libera 7-6, 6-2 del qualificato statunitense Alex Michelsen. Giovedì sfiderà un altro americano, Marcos Giron. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Buona la prima per Matteo Berrettini ad Halle . Il romano, in gara con uno special exempt, ha esordito con una vittoria contro il giovane statunitense Alex Michelsen , proveniente dalle qualificazioni. 7-6, 6-4 i parziali per il finalista di Stoccarda, attualmente n°65 del mondo ma in grande risalita. Berrettini celebra nel migliore dei modi la sua 50^ partita della carriera sull'erba , dove vanta un pazzesco record di 41-9. Ad Halle, torneo che lo ha visto semifinalista nel 2019, il suo percorso proseguirà giovedì contro lo statunitense Marco Giron, n°53 del ranking: l'americano ha vinto l'unico precedente (Bercy 2020).

La cronaca del match

Partenza in salita per il finalista di Stoccarda, che perde il suo primo turno di battuta ma riesce a recuperare il break di svantaggio nel 7° game. Il tie-break, in un set così equilibrato, è inevitabile: Matteo la spunta 7-5 e incassa il primo parziale. Berrettini trova un game aggressivo in risposta, strappa il servizio a Michelsen nel 6° gioco e non rischia più nulla nei propri turni: chiude 6-2 in un'ora e mezza e guadagna gli ottavi ad Halle, confermando ancora una volta la sua fama di 'erbivoro'.