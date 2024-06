Sorpresa al Queen's: Alcaraz ko negli ottavi

Risultato a sorpresa al Queen's dove Alcaraz, imbattuto sull'erba da luglio 2022, perde in due set contro Jack Draper. Un risultato con un risvolto anche in classifica: Sinner allunga mentre lo spagnolo viene scavalcato da Djokovic. Il torneo in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Stop a sorpresa negli ottavi di finale all'ATP 500 del Queen's per Carlos Alcaraz. Campione in carica sull'erba londinese e fresco vincitore del Roland Garros, lo spagnolo ha perso in due set contro Jack Draper: 7-6(3), 6-3 lo score finale in un'ora e 40 minuti di gioco. Il successo più importante in carriera per il 22enne britannico, alla settima vittoria consecutiva dopo il trionfo la settimana scorsa a Stoccarda. Draper ha giocato una partita impeccabile contro il n. 2 al mondo che sull'erba non perdeva dal 3 luglio 2022, giorno del ko negli ottavi di finale di Wimbledon contro Sinner. Da quel momento Alcaraz aveva vinto 13 partite consecutive su questa superficie. Oggi un stop inaspettato in una partita decisa da un solo break, quello nel sesto gioco del secondo set in favore del britannico. Dopo aver conquistato il primo parziale al tiebreak (vincendo sei dei primi sette punti giocati), Draper ha strappato il servizio allo spagnolo a metà del secondo parziale, recuperando da 30-15. Il finale si è poi trasformato in un thriller: Alcaraz ha prima annullato tre match point sul suo servizio, ma poi ha alzato bandiera bianca nel game successivo in cui Draper ha recuperato da 0-30 con quattro punti consecutivi.