Musetti ai quarti al Queen's: battuto Nakashima

Musetti soffre, ma batte Nakashima dopo 2 ore e 26 minuti di gioco e raggiunge i quarti al Queen's per il secondo anno consecutivo. L'avversario al prossimo turno sarà l'inglese Billy Harris, n. 162 al mondo. Il torneo è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Per il secondo anno consecutivo Lorenzo Musetti raggiunge i quarti di finale all'ATP 500 del Queen's. Dopo la straordinaria vittoria all'esordio contro De Minaur, il carrarese ha battuto negli ottavi l'americano Brandon Nakashima con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una vittoria d'orgoglio di Musetti, rimasto aggrappato al match nei momenti di difficoltà , soprattutto dopo aver perso il secondo set. Nel parziale decisivo tutto ruota tra il nono e il decimo game: prima Musetti annulla due palle break, poi nel gioco successivo strappa il servizio a Nakashima sfruttando le sbavature dell'americano, concentrate tutte in un turno di battuta. Lorenzo conferma così l'ottimo rendimento sull'erba: l'azzurro ha raggiunto i quarti in quattro degli ultimi cinque tornei disputati su questa superficie.

Ai quarti con Harris

Al prossimo turno Musetti affronterà la rivelazione del torneo: si tratta di Billy Harris, n. 162 al mondo che ha raggiunto i quarti da wild card battendo Giovanni Mpetshi Perricard in due set. Harris, 29enne di Nottingham, è al secondo torneo ATP in carriera vissuta perlopiù tra Challenger e Futures. Il match è in programma venerdì non prima delle 15, da seguire in diretta su Sky Sport e NOW.