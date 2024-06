Sinner non centra il bis in doppio: out nei quarti

A Sinner non riesce il bis in doppio con Hurkacz. L'azzurro e il polacco hanno perso nei quarti contro i francesi Doumbia e Reboul al super tie-break del terzo set. Avanzano in semifinale, invece, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Il torneo è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Jannik Sinner non centra il bis all'ATP 500 di Halle. Tornato in campo un'ora dopo la vittoria in singolare contro Fabian Marozsan, l'azzurro ha perso nei quarti di doppio in coppia con Hubert Hurkacz. L'azzurro e il polacco, amici anche fuori dal campo, hanno perso contro i francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul: 7-6, 4-6, 10-5 il punteggio finale in un'ora e 30 minuti di gioco. Per Sinner e Hurkacz, che avevano recuperato nel secondo set dopo aver perso il primo al tie-break, è stato fatale il super tie-break del terzo parziale in cui erano avanti 4-2 e servizio, ma hanno poi subito la rimonta degli esperti francesi, noni nella Race ATP e in corsa per un posto alle Finals di Torino.