Cobolli, Darderi e non solo: il programma di oggi

ABucarest e Marrakech inizia la settimana di Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il romano affronterà l'esperto Richard Gasquet per interrompere il digiuno di vittorie nel circuito maggiore che dura dal 31 dicembre. L'italoargentino, invece, sarà in scena in Marocco contro l'americano Boyer. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Mercoledì di debutti azzurri sull'asse Bucarest-Marrakech , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Il primo appuntamento è alle 11.30 sulla terra rossa rumena con Flavio Cobolli . Il tennista romano sfiderà Richard Gasquet , n. 148 al mondo e in tabellone grazie a una wild card, per interrompere il digiuno di vittorie nel circuito maggiore che dura dal 31 dicembre, quando in United Cup sconfisse Ugo Humbert. Da quel momento sono arrivate otto sconfitte consecutive con soli 3 set vinti. Dalla Romania al Marocco per il debutto di Luciano Darderi che affronterà l'americano Tristan Boyer , n. 121 Atp. L'italoargentino è reduce dalla finale al Challenger di Napoli e insegue la terza vittoria stagionale nel circuito maggiore.

