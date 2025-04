Cobolli torna al successo: è ai quarti a Bucarest

Cobolli batte Gasquet in tre set e dopo otto sconfitte consecutive ritrova la vittoria nel circuito maggiore. Ai quarti affronterà l'austriaco Misolic. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica RISULTATI LIVE

Tre mesi dopo l'ultima volta, Flavio Cobolli ritrova una vittoria nel circuito maggiore. Il tennista romano è ai quarti all'Atp 250 di Bucarest grazie al successo in tre set su Richard Gasquet: 6-4, 4-6, 6-1 lo score in un'ora e 57 minuti di gioco. Una vittoria importante soprattutto per il morale di Cobolli, reduce da otto sconfitte di fila nel circuito maggiore, intervallate da un solo sorriso al Challenger di Phoenix, lo scorso 13 marzo. Una partita di alti e bassi per entrambi, ma Flavio ha trovato la chiave nel terzo set, indirizzato con quattro game vinti di fila dal 2-1.

Il racconto del match La partenza è ottima per Cobolli che in apertura trova subito il break e vola rapidamente sul 3-0. L'azzurro è solido, fa male dal lato del dritto e sfiora anche il doppio break. Dal 15-40 e il possibile 4-0, però, arriva il controbreak di Gasquet che lentamente entra in partita e sfrutta gli errori di Cobolli (chiuderà il match con 46 gratuiti). Si arriva così on serve al decimo game, in cui Flavio ottiene il break e chiude il set con un gran vincente di dritto. Il secondo set sembra in discesa per il romano dopo il break nel quarto gioco, ma dal 1-3 arriva il passaggio a vuoto. Gasquet ottiene il controbreak immediato e chiude il parziale con cinque game vinti negli ultimi sei giocati. Il copione è simile anche nel terzo set: Cobolli conquista il break nel secondo gioco, ma nel game successivo c'è il controbreak. Stavolta, però, Flavio non si scompone e - complice un problema alla caviglia per Gasquet - vince gli ultimi quattro game dell'incontro. "L'obiettivo era tornare a vincere - ha spiegato al termine del match - Cercherò di giocare il mio miglior tennis, penso partita dopo partita. Voglio vincere ancora".