Sinner-Struff, il quarto di finale venerdì su Sky

Superato l'ostacolo Marozsan, Jannik Sinner affronterà venerdì pomeriggio (terzo match dalle 12) Jan-Lennard Struff, n. 41 al mondo. Sarà il terzo confronto stagionale tra l'azzurro e il tedesco: il bilancio è 2-0 per Sinner che va a caccia della 30esima semifinale ATP in carriera. Il match sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW