Sinner e non solo: è un super giovedì su Sky

Giovedì da sogno su Sky tra Halle e il Queen's, con tanti azzurri protagonisti. In Germania ci sono Sinner e Berrettini contro Marozsan e Giron, in Inghilterra tocca a Musetti contro Nakashima. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si chiudono gli ottavi di finale nei due tornei 500 in programma questa settimana ad Halle e al Queen's, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Occhi puntati su Jannik Sinner : il n°1 del mondo affronta l'ungherese Fabian Marozsan , n°45 del ranking. L'Italia cala i suoi assi anche con Matteo Berrettini , 65 de mondo, che vuole continuare la sua risalita contro lo statunitense Marcos Giron (53). A Londra tocca a Lorenzo Musetti , che dopo aver eliminato la 2^ testa di serie De Minaur, si trova un tabellone favorevole: l'azzurro affronta lo statunitense Brandon Nakashima .

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.