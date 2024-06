Musetti non si ferma più: è semifinale al Queen's

Dopo Stoccarda, Musetti raggiunge le semifinali anche all'ATP 500 del Queen's battendo in due set l'inglese Billy Harris. "È una vittoria particolarmente significativa in un anno difficile" ha spiegato il carrarese che sabato affronterà Jordan Thompson. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW SINNER-STRUFF LIVE

Da Stoccarda al Queen's. Una settimana dopo Lorenzo Musetti è di nuovo in semifinale, ma stavolta sui nobili prati inglesi. Il carrarese ha battuto nei quarti la wild card inglese Billy Harris, n. 162 al mondo, con lo score di 6-3, 7-5 in un'ora e 40 minuti di gioco. Un'altra ottima prestazione da parte di Musetti in una partita tutt'altro che semplice. L'azzurro è stato bravo a indirizzare il primo set con un break in apertura, ma poi Harris è uscito fuori nel secondo parziale, giocato alla pari fino all'undicesimo game. Con tattica e intelligenza Musetti è riuscito a guadagnare il break decisivo che gli regala l'undicesima semifinale in carriera nel circuito ATP.

"Vittoria significativa dopo tanta fatica" "Sono un po' commosso perché è stato un anno duro per me con tante cose che sono cambiate e non tanti momenti positivi - ha raccontato Musetti dopo il match - Due semifinale consecutive mi rendono orgoglioso del lavoro svolto con il mio team. Abbiamo faticato un po', ma in carriera ci sono dei momenti in cui devi soffrire. Questa vittoria è particolarmente significativa".

In semifinale con Thompson L'avversario in semifinale di Musetti (match in programma sabato, in diretta su Sky Sport e NOW) sarà l'australiano Jordan Thompson, n. 43 al mondo e reduce dalla vittoria in due set contro Taylor Fritz. Tra Lorenzo e il 30enne di Sydney c'è un solo precedente che risale a inizio stagione, negli ottavi del torneo di Adelaide: il carrarese vinse in due set con un netto 6-4, 6-1. Musetti andrà a caccia della terza finale ATP in carriera, la prima da Napoli 2022.