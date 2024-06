Cocciaretto in semifinale: Shnaider ko in tre set

Elisabetta Cocciaretto batte in rimonta la russa Shnaider e conquista la prima semifinale sull'erba, la quarta in carriera nel circuito maggiore. Sabato affronterà Putintseva o Dolehide. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Un anno dopo l'ultima volta Elisabetta Cocciaretto torna in semifinale nel circuito WTA. La marchigiana è tra le migliori quattro al WTA 250 di Birmingham grazie alla vittoria nei quarti contro la russa Diana Shnaider con lo score di 5-7, 6-4, 6-2 in 2 ore e 25 minuti. Una bellissima rimonta da parte di Cocciaretto che non si è scomposta nonostante le difficoltà, soprattutto dopo aver perso il primo set in cui ha servito e ha avuto una chance per chiudere. Elisabetta, che ha fatto i conti anche con un problema alla coscia, è stata più lucida alla distanza, salendo esponenzialmente nel rendimento al servizio. Alla quarta semifinale WTA in carriera (la prima sull'erba), Cocciaretto affronterà sabato o la kazaka Yulia Putintseva o l'americana Caroline Dolehide.